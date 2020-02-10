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Анчелотти назвал игрока Эвертона, который достигнет уровня Роналдо

Анчелотти назвал игрока Эвертона, который достигнет уровня Роналдо
17:13 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Карло Анчелотти восхищен навыками Ришарлисона.

лавный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о нападающем Ришарлисоне.

"Мне нравилось работать с Криштиану Роналду, потому что он всегда был настоящим профессионалом и забивал в каждом матче. Ришарлисон ещё не на том уровне, но думаю, всем в „Эвертоне“ по душе, что он выступает за нас.

Он молод, ему нужно совершенствоваться. Ришарлисон должен играть более последовательно, но он демонстрирует фантастическое качество в контратаках. Он может стать игроком мирового уровня, но всё зависит только от него", — приводит слова Анчелотти LiverpoolEcho.

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В нынешнем сезоне Ришарлисон принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

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Карло Анчелотти, АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Ришарлисон.
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