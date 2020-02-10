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Неймара обвиняют в создании борделя

Неймара обвиняют в создании борделя
18:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Неймар в очередной раз вляпался в скандал.

Бразильская модель Наджила Триндаде, которая в прошлом году обвиняла нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в изнасиловании, готовит новый иск к бразильцу, сообщает UOL Esporte.

По данным источника, девушка собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции. Триндаде утверждает, что женщины из Бразилии отправляются во Францию, где их используют для оказания секс-услуг.

Пока неизвестно, какие доказательства собирается предъявить модель.

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В 2019 году Триндаде заявила, что Неймар изнасиловал её в парижском отеле. Футболист не отрицал факта полового акта с моделью, но утверждал, что всё произошло по обоюдному согласию. Позднее дело было закрыто по причине отсутствия доказательств вины игрока.

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ПСЖ, Неймар, Лига 1, Новости спорта, Новости футбола.
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