Олимпик усилил состав украинскими легионерами (Фото)

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08:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Олимпик

Новости спорта:Защитник Дмитрий Литвин и нападающий Денис Баланюк заключили соглашения с донецким клубом.

Защитник Дмитрий Литвин и нападающий Денис Баланюк присоединились к Олимпику. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Литвин подписал контракт на два года и получил в новой команде третий номер. В свою очередь Баланюк будет выступать под 17-м номером. Срок его контракта с клубом не сообщается.

"Рад присоединиться к Олимпику. В донецком клубе отличный коллектив. Здесь собраны футболисты, способные не только добиваться положительных результатов, но и показывать хороший футбол. Хочу поблагодарить тренерский штаб и президента клуба за оказанное доверие. Мы все с нетерпением ждем начала чемпионата" - амбициозно уверяет Баланюк.

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"Олимпик искал левоногого центрального защитника. И, как мне сказали, Висенте Гомес лично был заинтересован в моих услугах. Я рад возможности поработать под руководством этого наставника. Слышал о нем много хорошего еще со времен, когда он работал в Динамо. Уверен, смогу многому у него научиться.

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Меня здорово приняли в команде. Футбольный мир довольно тесен: со многими ребятами я был знаком. С Зотей мы и вовсе делили одну комнату в Металлисте. Здесь отличный коллектив и созданы все условия, чтобы прогрессировать как командно, так и индивидуально" - уверяет Дмитрий Литвин.

Напомним, что последним клубом Литвина была Заря, цвета которой 23-летний украинец защищал до конца прошлого года. Баланюк до лета 2019 года выступал за польскую Вислу.

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Денис Баланюк, Дмитрий Литвин.
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