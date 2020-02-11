Карпаты подписали экс-форварда Ювентуса (Фото, Видео)

Новости спорта:Сенегальский форвард Матар Диайе продолжит карьеру во Львове.

Карпаты объявили о трансфере нападающего донецкого Олимпика Матара Диайе на правах аренды до конца сезона.

Футболист, который в детстве занимался в академиях Ювентуса и Торино, перебрался в Украину прошлой зимой.

Звездный форвард лестно отозвался о новом клубе:

"Карпаты" - это команда, которая мне очень нравится, и я хочу помочь нам подняться как можно выше. Да, я помню поединок против «зелено-белых» во Львове в прошлом сезоне, тогда я оформил дубль в ворота «львов». Это была хорошая игра для меня, я никогда ее не забуду, это лучший мой матч в Украине ".

"Проблем с коммуникацией у меня нет, я играл футбол во многих странах, поэтому это часть футбольной жизни, к которой я уже привык. Я работаю над своей физической формой. Пропустил неделю, но в этом ничего страшного нет. Сейчас уже чувствую себя лучше, я люблю работать, потому уверяю, что к игре против «Днепра-1» буду готов".

Яркие моменты карьеры Матара в Олимпике:

"Мне прежде всего нравится заострять действия команды в нападении, стараюсь врываться в свободные зоны, создавать глубину для атак. Также стараюсь бороться за каждый мяч и самоотверженно играть на втором этаже".

За год в Олимпике провел 23 поединка в чемпионатах Украины и сумел забить восемь мячей.

Прошлым летом игрок заинтересовал киевское Динамо и даже ездил на сборы с клубом, но все же вернулся в Олимпик.