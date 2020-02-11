Скачать
Вторник, 11.02.2020
Бенито сотворил шедевр в дебютном матче за Динамо (Видео)
Бенито сотворил шедевр в дебютном матче за Динамо (Видео)
Усик получил травму в тренировочном лагере
Усик получил травму в тренировочном лагере
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)

Роббен может вернутся в Баварию

Роббен может вернутся в Баварию
11:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Томас вспомнил о бывшем одноклубнике, комментируя итоги жеребьевки Кубка Германии.

Нападающий Баварии Томас Мюллер отреагировал на жеребьевку матчей 1/4 финала Кубка Германии, по итогам которой мюнхенцы встретятся с Шальке.

"Конечно, Шальке - крепкая команда. В этом сезоне они уже не раз доказали, что могут конкурировать с любым соперником. Они знают, как надо играть в Кубке.

Думая о гостевом матче с Шальке, я сразу вспоминаю Роббена и его сумасшедшее соло в 2010 году, после которого счет стал 1:0 в нашу пользу. Арьен больше не играет за нас, но, возможно, мы позвоним ему и попросим вернуться", - приводит слова Мюллера официальный сайт Баварии.

Напомним, что Роббен защищал цвета мюнхенцев с 2009 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что 9 февраля состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии. Известно, что поединки 1/4 финала пройдут 3-4 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Томас Мюллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из-за сильного ветра футболисты минуту не могли справиться с мячом (Видео)
02 Лунина включили в сборную тура Сегунды
03 У Пеле обострилась депрессия
04 Карпаты подписали экс-звезду Шахтера (Фото)
05 Клопп нашел новую звезду для Ливерпуля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь