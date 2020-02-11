Роббен может вернутся в Баварию

Новости спорта:Томас вспомнил о бывшем одноклубнике, комментируя итоги жеребьевки Кубка Германии.

Нападающий Баварии Томас Мюллер отреагировал на жеребьевку матчей 1/4 финала Кубка Германии, по итогам которой мюнхенцы встретятся с Шальке.

"Конечно, Шальке - крепкая команда. В этом сезоне они уже не раз доказали, что могут конкурировать с любым соперником. Они знают, как надо играть в Кубке.

Думая о гостевом матче с Шальке, я сразу вспоминаю Роббена и его сумасшедшее соло в 2010 году, после которого счет стал 1:0 в нашу пользу. Арьен больше не играет за нас, но, возможно, мы позвоним ему и попросим вернуться", - приводит слова Мюллера официальный сайт Баварии.

Напомним, что Роббен защищал цвета мюнхенцев с 2009 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что 9 февраля состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Германии. Известно, что поединки 1/4 финала пройдут 3-4 марта.