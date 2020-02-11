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Юрченко: Заря полностью готова к борьбе за серебро УПЛ

Юрченко: Заря полностью готова к борьбе за серебро УПЛ
12:15 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:

Полузащитник луганской Зари Владлен Юрченко прокомментировал разгромную победу над боснийским Железничаром (4:0).

"Хороший спарринг был. Мы настраивались на игру, потому что скоро чемпионат уже, хотели показать, насколько мы готовы. Многое получались, играли так, как и хотим. Получили удовольствие, выиграли 4:0.

Конечно, находимся в ожидании официальных игр, потому что тренироваться на сборах не всегда просто и легко. Но у нас еще есть время подготовиться, сыграть хорошую игру".

Также, хавбер рассказал о готовности команды перед стартом второй половины УПЛ.

"Трудно сказать, насколько мы готовы. Мы готовимся по плану, тренерам виднее. Я считаю, что мы хорошо готовы, мы проделали большую работу. Все будет видно после первой официальной игры. Все идет своим чередом, думаю, у нас будет хорошая готовность", - признался Юрченко.

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ФК Заря, Футбол, Владлен Юрченко.
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