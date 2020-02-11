Немецкий топ-клуб хочет купить экс-форварда Зари

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13:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Деннис Бонавентуре может перейти в Боруссию из Дортмунда.

Согласно информации немецких и бельгийских источников, скорее всего, Деннис Бонавентуре летом пополнит состав дортмундской Боруссии.

Сейчас форвард выступает за бельгийский Брюгге. В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах, где забил 8 мячей.

Скауты немецкого гранда верят, Деннис составит отличную компанию Эрлингу Холланду в нападении команды, а также сможет заменить Джейдона Санчо, который очень близок к уходу из команды. 

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За игрока немецкий клуб готов отдать 25 миллионов евро и всякие бонусы.

В бельгийский супер-клуб нигериец перешел из УПЛ, где играл в луганской Заре.

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Бундеслига, Брюгге, Новости спорта, Боруссия, Деннис Бонавентуре.
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