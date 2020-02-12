Новости спорта:Соперник Шахтера в Лиге Европы Бенфика вышла в финал Кубка Португалии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии Бенфика на выезде сыграла вничью с Фамаликаном со счетом 1:1. Первый поединок противостояния завершился волевой победой Орлов (3:2).

На 24-й минуте матча Бенфика повела в счете после точного удара Пицци. Перед перерывом Фамаликан отыгрался, но гол Патрика Уильяма был отменен из-за офсайда.

В концовке встречи Фамаликан все же сравнял счет — Тони Мартинес замкнул прострел Диогу Гонсалвеша. Однако вырвать победу в матче хозяевам поля не удалось. Бенфика удержала ничейный счет и вышла в финал турнира.

Другую путевку в финал Кубка Португалии разыграют Академику Визеу и Порту. В первом матче команды сыграли вничью 1:1.

Напомним, что Бенфика — соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок противостояния команды проведут 20 февраля в Харькове. Ответная встреча пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

Кубок Португалии. 1/2 финала. Ответный матч

Фамаликан — Бенфика 1:1 (0:1)

Голы: Тони Мартинес, 78 — Пицци, 24

Первый матч — 2:3