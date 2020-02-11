Пиоли будет уволен, если не достигнет поставленных целей

Новости спорта:Скорее всего, Стефано Пиоли летом прекратит работу с россонери.

Между Миланом и Стефано Пьоли есть устная договоренность: тренер покинет команду по окончанию сезона, если не финиширует с ней в зоне Лиги чемпионов или не выиграет Кубок Италии. Об этом сообщает Calciomercato.

Стефано Пьоли возглавил Милан в октябре, сменив Марко Джампаоло, но "россонери" не хватает стабильности при нем. Например, в январе команда не знала поражений, но до этого были 0:5 от Аталанты, а после – поражение в дерби от Интера (2:4) после преимущества 2:0 по итогам первого тайма.

После 23 туров Серии А Милан идет на 10-м месте, отставая от топ-4 на 10 очков.

В Кубке Италии команда сыграет в полуфинале против Ювентуса.