"Ребята просто замечательные": игрок Челси рассказал, чем он наслаждается в Лондоне

Новости спорта:Матео Ковачича в Лондоне устраивает все.

Хорватский полузащитник рассказал, что переезд из Мадрида в Лондон помог ему обрести уверенность на поле и за его пределами.

"Возможно, благодаря тому, что я перешел сюда на постоянной основе, я стал более спокойным, - говорит игрок в интервью официальному сайту "Челси"

Поскольку в прошлом году я был в аренде, возможно, мне было труднее проявить себя, но в этом сезоне я чувствую себя намного лучше, потому что я адаптировался за прошлый год, и теперь я чувствую себя отлично...

Ребята просто замечательные, у нас очень хороший персонал, и моя семья счастлива. Для меня очень важно, чтобы моя семья чувствовала себя хорошо, и сейчас все просто замечательно, так что мы наслаждаемся всем в Лондоне и "Челси", и это здорово".