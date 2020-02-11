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Ювентус продлил контракт с основным игроком

Ювентус продлил контракт с основным игроком
19:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Войцех Щесны ещё долго будет основным вратарем Ювентуса.

«Ювентус» на официальном сайте объявил о продлении контракта с польским голкипером Войцехом Щенсны. Новое соглашение 29-летнего вратаря с туринским клубом рассчитано до 2024 года.

Щенсны перешёл из лондонского «Арсенала» в туринский «Ювентус» в 2017 году. В нынешнем сезоне польский голкипер принял участие в 16 матчах чемпионата Италии, в шести из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.

В составе туринцев Щенсны дважды становился чемпионом Италии (сезон-2017/18, 2018/19), а также выигрывал Кубок (сезон-2017/18) и Суперкубок страны (2018). Также Щенсны играет за национальную команду Польши с 2009 года.

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Туринский «Ювентус» набрал 54 очка в 23 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Лидером соревнований в настоящий момент является миланский «Интер».

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Лига Чемпионов, Серия А, Ювентус.
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