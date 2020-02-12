Легенда Барселоны хочет уехать из Китая из-за короновируса

Новости спорта:Футболист намерен покинуть свой клуб в ближайшие сроки.

Бывший полузащитник донецкого Металлурга, Барселоны, Манчестер Сити и сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре, который ныне выступает за китайский Циндао Хуанхай, может перебраться в Парагвай. Об этом сообщает Ole.

По информации источника, футболиста не устраивает ситуация с короновирусом в Китае и отложение местного чемпионата на неопределенный срок.

Парагвайский Либертад готов принять известного хавбека. Поспособствовать данному переходу может известный агент Родриго Кодас, который перевез Эммануэля Адебайора из турецкого Кайсериспора в парагвайскую Олипию.

В минувшем сезоне Туре провел за Циндао Хуанхай 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ может отказаться от турне по Китаю из-за коронавируса.