Левски хочет продать своего лидера в Динамо

Новости спорта:Паулиньо может перебраться в киевское Динамо.

Вингер софийского Левски Паулиньо может перебраться в киевское Динамо. Об этом сообщил исполнительный директор болгарского клуба Павел Колев в интервью fakti.bg.

По его информации, сейчас клуб переживает не лучшие времена и финансирование команды сильно уменьшилось.

Таким образом Левски хочет продать своих лидеров, в число которых входит и бразилец Паулиньо, которым активно интересуется Динамо.

Стоит отметить, что Паулиньо имеет опыт выступлений в Украине. В сезоне-2016/17 Паулиньо играл в луганской Заре, за которую провел 40 матчей.

В минувшем сезоне бразилец сыграл за Левски 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.