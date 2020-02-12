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Левски хочет продать своего лидера в Динамо

Левски хочет продать своего лидера в Динамо
08:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Паулиньо может перебраться в киевское Динамо.

Вингер софийского Левски Паулиньо может перебраться в киевское Динамо. Об этом сообщил исполнительный директор болгарского клуба Павел Колев в интервью fakti.bg.

По его информации, сейчас клуб переживает не лучшие времена и финансирование команды сильно уменьшилось.

Таким образом Левски хочет продать своих лидеров, в число которых входит и бразилец Паулиньо, которым активно интересуется Динамо.

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Стоит отметить, что Паулиньо имеет опыт выступлений в Украине. В сезоне-2016/17 Паулиньо играл в луганской Заре, за которую провел 40 матчей.

В минувшем сезоне бразилец сыграл за Левски 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.

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Футбол, Паулиньо, Новости футбола, ФК Левски.
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