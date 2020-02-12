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"Принять вызов": Почеттино готов вернуться к тренерской работе

"Принять вызов": Почеттино готов вернуться к тренерской работе
08:28 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Маурисио Почеттино признался, что хотел бы в будущем возглавить клуб английской Премьер-лиги.

Бывший главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино признался, что хотел бы в будущем возглавить клуб английской Премьер-лиги.

Аргентинец выразил уверенность в том, что на новом месте работы его ждет успех.

«Если честно, с удовольствием еще бы поработал в Премьер-лиге. Будет сложно, сейчас необходимо выдержать паузу, а потом посмотрим, что произойдет», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

«Сейчас мне необходимо восстановиться и немного поразмышлять о своей карьере. Всегда нужно быть готовым к тому, что в футболе может произойти что угодно».

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«Я готов принять новый вызов. Уверен, что следующий вызов будет фантастическим».

Почеттино был уволен из Тоттенхэма прошлой осенью после пяти лет работы. В прошлом сезоне аргентинец вывел Шпор в финал Лиги чемпионов, где они проиграли Ливерпулю (0:2).

До Тоттенхэма Почеттино в течение полутора лет возглавлял Саутгемптон, а до переезда в Англию три года тренировал Эспаньол.

На прошлой неделе The Telegraph сообщил об интересе к Почеттино со стороны Атлетико. В Мадриде именно Маурисио видят в числе потенциального тренера на смену Диего Симеоне.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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