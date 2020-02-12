Челси проявляет интерес к лидеру Аякса

Новости спорта:Летом Синие будут готовы потратить порядка 150 млн фунтов на трансферном рынке.

По информации The Telegraph, Челси проявляет активный интерес к полузащитнику Аякса Хакиму Зийешу.

Синие будут пристально следить за игрой марокканца до конца сезона, поскольку по его завершении главный тренер лондонцев Фрэнк Лампард планирует серьезно обновить состав команды.

Отмечается, что летом Челси готов будет потратить порядка 150 миллионов фунтов стерлингов на приобретение новых игроков.

Кроме Зийеха, в сфере интересов Синих также находится и вратарь Аякса Андре Онана, трансфер которого может обойтись лондонцам в 40-50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Зийех сыграл в 28 матчах за Аякс, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.

Челси занимает четвертое место в Премьер-лиге и ведет борьбу за выход в Лигу чемпионов. В ближайшем туре чемпионата Англии команда Лампарда примет Манчестер Юнайтед.