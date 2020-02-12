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Гвардиола оценил свои тренерские способности

Гвардиола оценил свои тренерские способности
09:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хосеп Гвардиола считает себя хорошим тренером, но не лучшим.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что не считает себя лучшим тренером.

Отвечая на вопрос журналиста, испанец назвал себя хорошим, но не лучшим наставником.

"Что такое "лучший тренер в мире"? Я себя никогда таким не чувствовал. Когда я завоевывал шесть титулов подряд с Барселоной или в АПЛ дважды подряд - я не чувствовал себя лучшим. У меня были невероятные менеджеры. Я хороший тренер, но не лучший", - цитирует Гвардиолу Todomercadoweb.

Отметим, что в текущем сезоне Манчестер Сити занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Ливерпуля на 18 очков.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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