Клопп нашел альтернативу Фирмино

Новости спорта:Юрген Клопп заинтересован в переходе нападающего РБ Лейпцига Тимо Вернера.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заинтересован в переходе нападающего РБ Лейпцига Тимо Вернера, передает Bild.

Клуб очень долго наблюдал за игрой форварда сборной Германии, и теперь включается в борьбу за него. Интерес Красные проявляли еще во время зимнего трансферного окна, но в итоге отложили вопрос трансфера.

Контракт форварда сборной Германии с Лейпцигом рассчитан до 2023 года, а сумма отступных составляет примерно 60 миллионов евро, причем с каждым годом она будет уменьшаться. Сам Вернер говорил, что он готов покинуть Германию, если поступит выгодное предложение.

Форвардом также интересуются Челси, Ювентус, Интер и Атлетико.

Тимо Вернер забил 25 голов в 30 матчах в этом сезоне.

Ливерпуль уверенно лидирует в чемпионате Англии, опережая ближайшего соперника Манчестер Сити на 22 очка. РБ Лейпциг идет на втором месте Бундеслиги, набрав 42 очка после 21 тура и отставая от лидера Баварии на 1 очко.