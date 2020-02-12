Милан определился с новым главным тренером

Новости спорта:Правда, Марселино Тораль примет бразды правления только летом.

Согласно информации от Mundo Deportivo, Милан не верит в Стефано Пиоли и не хочет связывать с ним будущее клуба, поэтому с лета в "россонери" будет новый тренер.

Испанские журналисты уверенны, этим выбором будет Марселино Тораль, уволенный осенью с Валенсии.

С "летучими мышами" он выиграл Кубок Испании, а также выводил их дважды в Лигу чемпионов.

За тренерскую карьеру он он успешно работал в Вильяреале, Расинге, Ректреативо, Сарагосе и Севилье.

Детали контракта уже улажены. Пока об этом не объявляли официально, чтобы не подрывать боевой дух команды и наставника Пиоли.