Скачать
Среда, 12.02.2020
Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
Дебютант Новиков заменил Жана Беленюка и стал чемпионом Европы (Видео)
Дебютант Новиков заменил Жана Беленюка и стал чемпионом Европы (Видео)
Брайанта вместе с дочерью похоронили в Калифорнии
Брайанта вместе с дочерью похоронили в Калифорнии

Беседин просит WADA ускорить процесс рассмотрения его дела

Беседин просит WADA ускорить процесс рассмотрения его дела
18:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Динамо Киев

Новости спорта:Форвард хочет очистить свое имя.

Представители нападающего Динамо Артема Беседина попросили ВАДА ускорить процесс рассмотрения дела, сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире онлайн-шоу «Циганик Live».

ВАДА затянула процесс дела игрока киевлян из-за заявления Беседина о том, что он принимал препараты только от врачей столичного клуба. Также контролирующий орган запросил необходимую документацию у Динамо с целью определить все обстоятельства ситуации.

Как сообщалось ранее, из-за дела Беседина главный врач Динамо Леонид Миронов был временно отстранен от работы с командой.

Лидер Аякса готов перейти в Челси

Напомним, что нападающий провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против Мальме (3:4).

Сообщалось, что из-за нарушения антидопинговых правил Артема могут отстранить на четыре года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скандал, ФК Динамо К, УПЛ, Новости спорта, Артем Беседин, Доппинг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
02 Левски хочет продать своего лидера в Динамо
03 Доннарумма может перейти в Реал или Ювентус
04 Авиация, обложка Vogue, Бекхэмы: амбициозная избранница Виталия Бойко
05 Коутиньо прокомментировал свой уход из Ливерпуля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь