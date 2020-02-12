Беседин просит WADA ускорить процесс рассмотрения его дела

Новости спорта:Форвард хочет очистить свое имя.

Представители нападающего Динамо Артема Беседина попросили ВАДА ускорить процесс рассмотрения дела, сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире онлайн-шоу «Циганик Live».

ВАДА затянула процесс дела игрока киевлян из-за заявления Беседина о том, что он принимал препараты только от врачей столичного клуба. Также контролирующий орган запросил необходимую документацию у Динамо с целью определить все обстоятельства ситуации.

Как сообщалось ранее, из-за дела Беседина главный врач Динамо Леонид Миронов был временно отстранен от работы с командой.

Напомним, что нападающий провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против Мальме (3:4).

Сообщалось, что из-за нарушения антидопинговых правил Артема могут отстранить на четыре года.