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Среда, 12.02.2020
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Почеттинно хочет вернуться в АПЛ

Почеттинно хочет вернуться в АПЛ
19:45 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мауриссио Почеттино не против вновь поработать в Англии.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино признался, что собирается ждать предложения от одного из клубов Премьер Лиги.

«Честно говоря, я хотел бы снова работать в Премьер Лиге, - заявил Почеттино в интервью Sky Sports. - Я знаю, что получить такую работу сложно и в данный момент нужно просто ждать, а там посмотрим, что произойдет.

Сейчас у меня есть время для того, чтобы восстановиться, подумать о себе. Но надо быть готовым, потому что в футболе все может случиться очень быстро, так что нужно быть во всеоружии.

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Я готов и жду нового вызова. У меня есть уверенность в том, что моя новая работа будет просто фантастической!».

Добавим, что по информации Sky Sports, новым клубом Почеттино с лета 2020 года может стать «Манчестер Юнайтед»

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Мауриссио Почеттино.
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