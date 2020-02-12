Экс-тренер Реала может возглавить сборную Армении

Новости спорта:Саньяго Солари является главным кандидатом на пост наставника сборной Армении.

Бывший главный тренер Реала Сантьяго Солари в ближайшее время может возглавить сборную Армении, передает Football Espana, ссылаясь на армянские источники.

Должность технического директора Федерации футбола Армении занимает испанец Хинес Мелендес, который может поспособствовать назначению Солари.

Сегодня с поста главного тренера сборной Армении был уволен Абрам Хашманян, под руководством которого команда заняла пятое место в своей отборочной группе на Евро-2020.

Солари возглавлял Реал в течение пяти месяцев прошлого сезона после увольнения Хулена Лопетеги и до возвращения Зинедина Зидана.

Аргентинец был уволен с поста тренера Бланкос после разгромного домашнего поражения от Аякса (1:4) и вылета из Лиги чемпионов, после чего ни с кем не работал.