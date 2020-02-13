Лидер Бенфики приостановил карьеру накануне схватки с Шахтером

Полузащитник португальской Бенфики Габриэл Пирес вынужден поставить на паузу свою игровую карьеру. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Во время полуфинального матча Кубка Португалии с Фамаликаном (3:2), игрок пожаловался на острую боль в глазах.
Медицинский персонал команды провел все необходимые обследования. Результат показал, что у Пиреса проблемы с мозговыми нервами и сроки возвращения на поле пока остаются неизвестными.
Бразилец будет проходить необходимые обследования и находится под наблюдением врачей. Также, по разрешению, футболист будет работать в спортзале.
В текущем сезоне на счету Габриэла Пиреса 20 матчей за "орлов", в которых он отличился одним голом и одним голевым пасом.
Поединок Шахтер - Бенфика состоится в четверг, 20-го февраля. Начало матча - в 19:55.