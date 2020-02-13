Лидер Бенфики приостановил карьеру накануне схватки с Шахтером

Новости спорта:Полузащитник португальской Бенфики Габриэл Пирес вынужден поставить на паузу свою игровую карьеру.

Полузащитник португальской Бенфики Габриэл Пирес вынужден поставить на паузу свою игровую карьеру. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Во время полуфинального матча Кубка Португалии с Фамаликаном (3:2), игрок пожаловался на острую боль в глазах.

Медицинский персонал команды провел все необходимые обследования. Результат показал, что у Пиреса проблемы с мозговыми нервами и сроки возвращения на поле пока остаются неизвестными.

Бразилец будет проходить необходимые обследования и находится под наблюдением врачей. Также, по разрешению, футболист будет работать в спортзале.

В текущем сезоне на счету Габриэла Пиреса 20 матчей за "орлов", в которых он отличился одним голом и одним голевым пасом.

Поединок Шахтер - Бенфика состоится в четверг, 20-го февраля. Начало матча - в 19:55.