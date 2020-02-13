Мариуполь смял соперника на сборах в Турции

Мариуполь в рамках товарищеского матча на тренировочных сборов в Турции разгромил латвийскую Вальмиеру (9:0).
Стоит отметить, что Вальмиера - представитель высшей лиги Латвии. Минувший сезон команда закончила на четвертом месте.
Мариуполь – Валмиера (Латвия) 9:0
Начали день с крупной победы#ФКМариуполь #сборы #мариупольфутбол #мариуполь #MariupolFC #side #сиде #МойгородМоякоманда #mycitymyteam pic.twitter.com/Wf5jmOnOjB— MARIUPOLFC (@mariupolfc) February 13, 2020
Голы: Мишнев, 24, 1:0 Федорчук 30, пен, 2:0, Топалов 50, 3:0, Библик, 65, 4:0, Библик 76, 5:0 Полегенько, 79, 6:0 Топалов, 82, 7:0 Мишнев, 84, 9:0 Топалов, 87 9:0
Мариуполь: Поспелов (Кравцов 71), Тищенко, Яворский, Чоботенко, Горбунов, Чех, Федорчук, Полегенько, Мишнев, Чурко (Библик 36), Топалов