"Мы много работаем": Алиссон объяснил формулу успеха Ливерпуля

Новости спорта:Алиссон хочет побеждать в каждом матче.

Голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер поделился ожиданиями от финальной части сезона в АПЛ.

"Мы хотим выиграть титул, поэтому нам нужно побеждать. Мы просто хотим играть на победу в каждом матче, а то, что было в прошлых играх — нас не интересует. Мы должны сосредоточиться на качестве нашей игры. У нас есть замечательный коллектив с замечательными игроками, которые готовы заменить друг друга в любой момент. Например, Адриан, когда я получил травму, он играл действительно очень хорошо", — приводит слова кипера пресс-служба "скаузеров".

"Мы наслаждаемся этим временем, потому что хорошо быть на вершине. Мы много работаем для того, чтобы оставаться там как можно дольше".

Следующий поединок "красные" проведут против Норвича в АПЛ.

"Мы ожидаем тяжелый матч. Каждая игра в Премьер-лиге всегда очень тяжелая, несмотря на то, на какой строчке в таблице вы находитесь. Мы должны подготовить себя наилучшим образом на этой неделе и быть готовыми ко всему".