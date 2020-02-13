Маркевич возвращается к тренерской работе

Новости спорта:Мирон Маркевич будет периодически помогать своему сыну Остапу Маркевичу в одесском Черноморце.

Бывший тренер Днепра, Металлиста и сборной Украины Мирон Маркевич будет периодически помогать своему сыну Остапу Маркевичу в одесском Черноморце.

"Думаю, логично и естественно, что я иногда обращаюсь за помощью своего отца. Потому что есть некоторые вопросы, которые требуют нужного опыта. Он должен приехать в Турцию, присоединиться к нам на несколько дней, своими глазами увидеть, как развивается Черноморец.

Мой отец - не тот человек, который будет без соответствующего приглашения влезать в чужие дела. Если я его спрошу, думаю, он мне не откажет, и скажет свое мнение", - признался Маркевич младший в интервью Футбол NEWS.

Стоит отметить, что Остап Маркевич стал главным тренером одесского Черноморца в октябре 2019 года. До этого 4-2 летний специалист возглавлял Агробизнес и работал в системе испанского Вильярреала.