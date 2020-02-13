Челси провернул первый летний трансфер

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14:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аякс и Челси согласовали переход Зийеха за 40 млн евро.

Аякс и Челси согласовали переход полузащитника Хаким Зийеха, о чем амстердамский клуб сообщил на официальном сайте.

Сумма трансфера составит 40 миллионов евро, еще 4 миллиона Аякс может получить в виде бонусов.

Марокканец переедет в Лондон в конце нынешнего сезона, его контракт с Челси вступит в силу 1 июля.

Зийех выступал за Аякс с 2016 года после перехода из Твенте. В этом сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 30 матчах во всех турнирах за амстердамцев, забив 8 голов и сделав 21 ассист.

Челси занимает четвертое место в Премьер-лиге и ведет борьбу за выход в Лигу чемпионов.

В ближайшем туре чемпионата Англии команда Фрэнка Лампарда примет Манчестер Юнайтед.

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ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Хаким Зийех.
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