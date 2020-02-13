Челси провернул первый летний трансфер

Аякс и Челси согласовали переход полузащитника Хаким Зийеха, о чем амстердамский клуб сообщил на официальном сайте.
Сумма трансфера составит 40 миллионов евро, еще 4 миллиона Аякс может получить в виде бонусов.
Марокканец переедет в Лондон в конце нынешнего сезона, его контракт с Челси вступит в силу 1 июля.
Зийех выступал за Аякс с 2016 года после перехода из Твенте. В этом сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 30 матчах во всех турнирах за амстердамцев, забив 8 голов и сделав 21 ассист.
Челси занимает четвертое место в Премьер-лиге и ведет борьбу за выход в Лигу чемпионов.
В ближайшем туре чемпионата Англии команда Фрэнка Лампарда примет Манчестер Юнайтед.