Ворскла подписала хорватского полузащитника

Новости спорта:Ворскла усилилась опытным легионером.

Опорный полузащитник Давид Пуцлин стал игроком полтавской Ворсклы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

27-летний игрок подписал соглашение сроком на полтора года.

Футболист с 1-го января этого года находился в статусе свободного агента, после того как у него закончился контракт со Славен Белупо из высшего дивизиона Хорватии.

Пуцлин пребывал на просмотре в коллективе Юрия Максимова. В матче против Насафа (2:1) хорват отыграл один тайм.

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей за Славен, отметившись 2 голами и 1 ассистом