"Он мог бы играть в любом клубе": Ривалдо о возможном уходе Месси из Барселоны

Новости спорта:Ривалдо не исключает уход Месси.

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о будущем форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Манчестер Сити» – среди клубов, которые связывают с Месси. Он мог бы играть за любой клуб мира, но, как Пеп Гвардиола недавно сказал, Месси должен продолжать играть в «Барсе».

Говорят, что «Ювентус» может стать еще одним вариантом для продолжения карьеры Месси, там он сможет стать отличным партнером для Криштиану Роналду. Это кажется крайне маловероятным. Да, будет приятно видеть двух выдающихся игроков в одной команде, но я не считаю это реалистичным.

Я вижу его игроком одного клуба, как Франческо Тотти в «Роме» или Рожерио Сени в «Сан-Паулу».

Сложно принять мысль о том, что Месси будет играть против «Барсы» в Лиге чемпионов. Так что даже если он уйдет оттуда в будущем, то я могут представить его только за пределами Европы. Например, в Китае или в МЛС. Это будет трансфер, мотивированный финансовыми, а не спортивными причинами», – сказал Ривалдо в интервью BetFair.