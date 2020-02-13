Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов

Новости спорта:Юрий Семин рассказал, что получал в подарок на дни рождения от Игоря Суркиса.

Главный тренер московского Локомотива Юрий Сёмин рассказал о выборе часов и подарках, которые он получал от руководства во время работы в киевском Динамо.

«У меня простые часы. Простой, стандартный Rolex. Простые рабочие часы. Они могут упасть — ничего не будет. Крепкие, стойкие. Стандартные.

У Массимо Карреры около сорока часов Rolex? Я ношу разные. Сорок у меня нет, потому что не вижу смысла. Но много очень — есть подарочные. На каждый день рождения в киевском Динамо мне дарил дорогие часы Игорь Суркис.

В Украине раньше был такой, можно сказать, какой-то внутренний позыв у всех — друг другу подарить на день рождения часы. И каждый — от своих возможностей. У меня много дорогих часов от братьев Суркисов.

Самый дорогой подарок в моей жизни от футбольных деятелей? Ну вот, наверное, эти часы. Самые дорогие стоят, наверное, под сто тысяч долларов», — сказал Сёмин.