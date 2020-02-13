Скачать
Четверг, 13.02.2020
Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
Как возродить легендарный Металлист: версия Ярославского
"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
"Все великолепно": Усик опроверг информацию о своей травме
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
Свитолина легко разобралась с Сандерс в Хуахине
Свитолина легко разобралась с Сандерс в Хуахине

Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов

Российский тренер: У меня много дорогих часов от братьев Суркисов
19:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Юрий Семин рассказал, что получал в подарок на дни рождения от Игоря Суркиса.

Главный тренер московского Локомотива Юрий Сёмин рассказал о выборе часов и подарках, которые он получал от руководства во время работы в киевском Динамо.

«У меня простые часы. Простой, стандартный Rolex. Простые рабочие часы. Они могут упасть — ничего не будет. Крепкие, стойкие. Стандартные.

У Массимо Карреры около сорока часов Rolex? Я ношу разные. Сорок у меня нет, потому что не вижу смысла. Но много очень — есть подарочные. На каждый день рождения в киевском Динамо мне дарил дорогие часы Игорь Суркис.

Ливерпуль продлил контракт с Алиссоном

В Украине раньше был такой, можно сказать, какой-то внутренний позыв у всех — друг другу подарить на день рождения часы. И каждый — от своих возможностей. У меня много дорогих часов от братьев Суркисов.

Самый дорогой подарок в моей жизни от футбольных деятелей? Ну вот, наверное, эти часы. Самые дорогие стоят, наверное, под сто тысяч долларов», — сказал Сёмин.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Локомотив, ФК Динамо К, Юрий Семин, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
02 Маркевич возвращается к тренерской работе
03 Мальдини: Ибрагимович меня удивил своей игрой
04 "Этого не будет": Кличко о своем реванше с Фьюри
05 Динамо вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь