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Кубок Италии: Гол Роналду спас Ювентус от поражения в матче с Миланом

Кубок Италии: Гол Роналду спас Ювентус от поражения в матче с Миланом
00:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости спорта:Ювентус сыграл вничью с Миланом в Кубке Италии.

13 февраля состоялся полуфинальный поединок Кубка Италии по футболу, в котором "Милан" принимал "Ювентус".

Матч завершился вничью - 1:1.

У хозяев самым опасным был Златан Ибрагимович, но переиграть Джанлуиджи Буффона ему не удавалось.

На 61-й минуте "Милан" вывел вперед Анте Ребич точным ударом в касание после подачи с фланга.

На 71-й минуте подопечные Стефано Пиоли остались в меньшинстве после удаления Тео Эрнандеса.

В таком положении "Милан" не сумел удержать победный счет.

На 88-й минуте Криштиану Роналду пробивал "ножницами" и попал мячом в руку защитнику. Арбитр назначил пенальти, а сам португалец реализовал наказание. Ответную игру команды проведут в Турине 4 марта.

"Милан" - "Ювентус" - 1:1

Голы: Ребич, 61 - Роналду, 90+1 (с пенальти)

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Кьяер, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо (Салемакерс, 80), Кессье, Беннасер, Ребич (Лаксальт, 74), Чалханоглу (Пакета, 86), Ибрагимович

"Ювентус": Буффон, Де Шильо (Игуаин, 70), де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Рэмси (Бентанкур, 62), Пьянич, Матюиди (Рабио, 73), Куадрадо, Дибала, Роналду

Предупреждения: Ибрагимович, Эрнандес, Кессье, Кастильехо, Калабрия - Рэмси

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Милан, Ювентус, Футбола, Новости футбола.
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