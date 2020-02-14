МЮ нашел альтернативу Сульшеру

Новости спорта:Конкуренцию за тренера британцам могут составить Барселона и Бавария.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель может покинуть клуб ближайшим летом, перебравшись в другой гранд европейского футбола.

Как сообщает Le10Sport, Манчестер Юнайтед включил Томаса Тухеля в список претендентов на должность главного тренера.

Источник утверждает, что МЮ заинтересован в Тухеле, однако Барселона и Бавария также могут сделать предложение немецкому специалисту по окончании сезона. Более того, спортдиректор Баварии Хасан Салихамиджич уже встречался с Тухелем, чтобы представить план клуба.

Тухель возглавляет ПСЖ с лета 2018 года. В нынешнем сезоне парижский клуб лидирует в чемпионате Франции, опережая Марсель на 12 очков.