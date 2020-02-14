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Пятница, 14.02.2020
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Когда УПЛ выходит из зимней спячки: даты возобновления чемпионата

Когда УПЛ выходит из зимней спячки: даты возобновления чемпионата
11:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала первых двух туров весенней части сезона.

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала первых двух туров весенней части сезона — 19-го и 20-го, сообщив об этом на своем сайте.

Откроет вторую часть сезона матч в Мариуполе, где команда Бабича примет Зарю. Игра состоится в субботу, 22 февраля, в 14:00.

20-й тур чемпионата откроется 28 февраля, в пятницу. Днепр-1 дома примет Динамо, начало в 19:00.

В данный момент Шахтер возглавляет турнирную таблицу Favbet Лиги, опережая второе Динамо на 14 очков.

19 ТУР.

22 февраля. 14:00. Мариуполь — Заря

22 февраля. 17:00. Динамо — Ворскла

23 февраля. 14:00. Карпаты — Днепр-1

23 февраля. 14:00. Александрия — Колос

23 февраля. 17:00. Шахтер — Десна

23 февраля. 19:30. Олимпик — ПФК Львов

20 ТУР.

28 февраля. 19:00. Днепр-1 — Динамо

29 февраля. 14:00. ПФК Львов — Александрия

29 февраля. 14:00. Десна — Мариуполь

29 февраля. 17:00. Колос — Карпаты

1 марта. 14:00. Заря — Олимпик

1 марта. 17:00. Ворскла — Шахтер

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола.
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