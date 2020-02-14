Когда УПЛ выходит из зимней спячки: даты возобновления чемпионата

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала первых двух туров весенней части сезона — 19-го и 20-го, сообщив об этом на своем сайте.
Откроет вторую часть сезона матч в Мариуполе, где команда Бабича примет Зарю. Игра состоится в субботу, 22 февраля, в 14:00.
20-й тур чемпионата откроется 28 февраля, в пятницу. Днепр-1 дома примет Динамо, начало в 19:00.
В данный момент Шахтер возглавляет турнирную таблицу Favbet Лиги, опережая второе Динамо на 14 очков.
19 ТУР.
22 февраля. 14:00. Мариуполь — Заря
22 февраля. 17:00. Динамо — Ворскла
23 февраля. 14:00. Карпаты — Днепр-1
23 февраля. 14:00. Александрия — Колос
23 февраля. 17:00. Шахтер — Десна
23 февраля. 19:30. Олимпик — ПФК Львов
20 ТУР.
28 февраля. 19:00. Днепр-1 — Динамо
29 февраля. 14:00. ПФК Львов — Александрия
29 февраля. 14:00. Десна — Мариуполь
29 февраля. 17:00. Колос — Карпаты
1 марта. 14:00. Заря — Олимпик
1 марта. 17:00. Ворскла — Шахтер