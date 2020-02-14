Интер хочет перехватить таланта МЮ

Интер предложил контракт вингеру Манчестер Юнайтед Таиту Чонгу, о чем в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, нерадузрри предлагают нидерландцу пятилетний контракт, по которому Чонг к своему пятому сезону в Милане будет зарабатывать до 2,5 миллиона евро в год.
Контракт 20-летнего Чонга с Манчестер Юнайтед истекает в конце нынешнего сезона.
Чонг, который является воспитанником Красных дьяволов, в течение карьеры сыграл в 12 официальных матчах первой команды и не отличался результативными действиями.
Минувшим летом на Сан-Сиро из Манчестер Юнайтед перебрались нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес (последний — на правах аренды), а зимой к ним присоединился защитник Эшли Янг.