Интер хочет перехватить таланта МЮ

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12:45 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Контракт Таита с манкунианцами истекает в конце сезона.

Интер предложил контракт вингеру Манчестер Юнайтед Таиту Чонгу, о чем в Twitter сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, нерадузрри предлагают нидерландцу пятилетний контракт, по которому Чонг к своему пятому сезону в Милане будет зарабатывать до 2,5 миллиона евро в год.

Контракт 20-летнего Чонга с Манчестер Юнайтед истекает в конце нынешнего сезона.

Чонг, который является воспитанником Красных дьяволов, в течение карьеры сыграл в 12 официальных матчах первой команды и не отличался результативными действиями.

Минувшим летом на Сан-Сиро из Манчестер Юнайтед перебрались нападающие Ромелу Лукаку и Алексис Санчес (последний — на правах аренды), а зимой к ним присоединился защитник Эшли Янг.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Тахит Чонг.
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