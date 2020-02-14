"Украина снова тебя обыграла": Ярмоленко унизил новичка Вест Хэма

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко заставил новичка команды чеха Томаша Соучека ползать под столом для текбола.
Скорее всего, таким образом, Ярмоленко наказал Соучека за проигрыш в текбол.
"Давай, брат. Украина снова тебя обыграла", – сказал Андрей на видео, которое выложил в Сторис.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ярмоленко заставил новичка Вест Хэма Томаша Соучека ползать под столом для текбола
Отметим, Томаш Соучек стал игроком Вест Хэма в зимнее трансферное окно.
В 2018 году Соучек и Ярмоленко пересекались на поле в матче Лиги наций и тогда Украина выиграла 2:1.