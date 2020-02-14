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Экс-форвард сборной Англии Кэрролл усугубил травму

Экс-форвард сборной Англии Кэрролл усугубил травму
14:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Нападающий Ньюкасла Энди Кэрролл усугубил травму.

Нападающий Ньюкасла Энди Кэрролл усугубил травму, о чем сообщил главный тренер команды Стив Брюс.

Англичанин не выходил на поле с середины января.

«[Ситуация с Кэрроллом] очень разочаровывает, потому что его голеностоп был главной заботой в начале сезона. Он потянулся за мячом в игре с Эвертоном пару недель назад, и с тех пор нам не удавалось восстановить его форму», — цитирует Брюса Sky Sports.

«И только мы подумали, что есть какой-то прогресс, к сожалению, он усугубил повреждение. Уверен, это расстраивает и его, и всех нас, но мы должны попытаться поставить его на ноги в лучшем виде».

В нынешнем сезоне, первом после возвращения в Ньюкасл, Кэрролл сыграл в 14 матчах и отдал 4 результативных передачи.

Сороки на сегодняшний день занимают 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Энди Кэрролл, ФК Ньюкасл, Футбол, Новости футбола.
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