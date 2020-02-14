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Агент Матвиенко: Манчестер Сити и Арсенал им еще интересуются

Агент Матвиенко: Манчестер Сити и Арсенал им еще интересуются
15:05 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Николай Матвиенко летом может перейти в европейский чемпионат.

Агент Николая Матвиенко Юрий Данченко рассказал, в какой клуб может перейти его клиент.

- В конце сезона «Арсенал» может вернуться к его кандидатуре?

– Пока об этом говорить сложно. На лето у нас уже сейчас достаточно вариантов для Николая, но размениваться, как говорится, по мелочам мы не хотим.

Важно, чтобы футболист попал в команду, которая по своему стилю максимально близка к игре «Шахтера» и сборной Украины. Такой футбол – с контролем мяча, высокой линией обороны и так далее – идеально подходит для Матвиенко.

«Манчестер Сити» и «Арсенал», которые им интересуются, – как раз подходящие варианты для того, чтобы проявить свои лучшие качества. Но в «Шахтере» игрок тоже может расти, для нас это очень важно. А для самого Коли это родной клуб, в котором он прошел все ступени футбольного развития, – сказал Данченко.

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Все по теме:

ФК Ман Сити, Лига Чемпионов, Арсенал, Николай Матвиенко.
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