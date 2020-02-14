Скачать
Пятница, 14.02.2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Ломаченко сменил вид спорта (Видео)
Ломаченко сменил вид спорта (Видео)

Молодой талант Динамо и сборной Украины может переехать в Фенербахче

Молодой талант Динамо и сборной Украины может переехать в Фенербахче
16:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Фенербахче решило всерьез побороться за Миколенко.

Это зимой Фенербахче проявлял интерес к защитнику Динамо Виталию Миколенко, тогда речь шла только об аренде.

В следующее трансферное окно "канарейки" планируют вести себя более активно и купить игрока. Ради защитника сборной Украины турецкий клуб готов выложить крупную сумму.

Фенербахче последние несколько сезонов делает ставку на опытных футболистов, игравших в топовых лигах мира, но результата это не дало. Теперь же акцент будет делаться на более молодых исполнителей. 

В отличие от Матвиенко, интересов от грандов по Миколенку нет, но вряд ли турецкий вариант устроит и самого футболиста. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо К, Новости спорта, Новости футбола, Фенербахче, Виталий Миколенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
02 Шедевр Ребича - в обзоре матча Милан - Ювентус (Видео)
03 Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 МЮ нашел альтернативу Сульшеру
05 Новый Пирло: Ювентус намерен приобрести лидера Брешии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь