Молодой талант Динамо и сборной Украины может переехать в Фенербахче

Новости спорта:Фенербахче решило всерьез побороться за Миколенко.

Это зимой Фенербахче проявлял интерес к защитнику Динамо Виталию Миколенко, тогда речь шла только об аренде.

В следующее трансферное окно "канарейки" планируют вести себя более активно и купить игрока. Ради защитника сборной Украины турецкий клуб готов выложить крупную сумму.

Фенербахче последние несколько сезонов делает ставку на опытных футболистов, игравших в топовых лигах мира, но результата это не дало. Теперь же акцент будет делаться на более молодых исполнителей.

В отличие от Матвиенко, интересов от грандов по Миколенку нет, но вряд ли турецкий вариант устроит и самого футболиста.