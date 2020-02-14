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Игрок Барселоны: Хотел бы сыграть с Роналдо

Игрок Барселоны: Хотел бы сыграть с Роналдо
17:05 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Иван Ракитич не прочь стать напарником Роналдо.

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич утверждает, что его коллега "Ювентуса" Миралем Пьянич - один из самых недооцененных футболистов в мире. Как известно, итальянская пресса предполагала, что хорват может продолжить карьеру в составе "Ювентуса". Ракитич дал интервью Bleacher Report, и его комментарии подогрели слухи о переходе в Серию А.

"Для меня один из самых недооцененных игроков в мире - Миралем Пьянич. Жозе Моуринью, например, называл мое имя, - сказал Ракитич. - Однако для меня это Пьянич".

Ракитич играл с Лионелем Месси в течение нескольких лет, но признает, что он также хотел бы сыграть с извесным соперником Месси, Роналду.

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"Месси - лучший из всех, и с ним здорово играть, - продолжил Ракитич. - Но, я бы хотел сыграть и с Роналду. Он один из величайших игроков в истории футбола".

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Ювентус, Примера, Новости спорта, Новости футбола, Иван Ракитич, Кришитану Роналду.
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