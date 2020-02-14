Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей

Новости спорта:Манчестер Сити доигрался с финансовыми махинациями.

Манчестер Сити отстранен от участия в Лиге чемпионов на два следующих сезона (2020/21 и 2021/22) из-за нарушения правил финансового фейр-плей, сообщает официальный сайт УЕФА. Также Горожане оштрафованы на 30 миллионов евро.

Судебная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами рассмотрев все доказательства установила, что Ман Сити допустил серьезные нарушения правил ФФП.

Также Горожане ввели в заблуждение УЕФА и не сотрудничали с представителями Судебной палаты в расследовании дела.

Ман Сити в заявлении на официальном сайте клуба сообщил, что обжалует решение Судебной палаты УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении Горожанами правил регистрации футболистов и принципов финансового фейр-плей.

Основанием для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию Ман Сити, в которой речь шла о махинациях, чтобы обойти финансовый fair play.