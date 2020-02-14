Скачать
Пятница, 14.02.2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
Спринт в Антхольце: состав сборной Украины на этап ЧМ-2020
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Свитолина сенсационно вылетела с турнира в Хуахине
Ломаченко сменил вид спорта (Видео)
Ломаченко сменил вид спорта (Видео)

Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей

Манчестер Сити отстранен на два года от Лиги чемпионов из-за нарушений финансового фейр-плей
21:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Манчестер Сити доигрался с финансовыми махинациями.

Манчестер Сити отстранен от участия в Лиге чемпионов на два следующих сезона (2020/21 и 2021/22) из-за нарушения правил финансового фейр-плей, сообщает официальный сайт УЕФА. Также Горожане оштрафованы на 30 миллионов евро.

Судебная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами рассмотрев все доказательства установила, что Ман Сити допустил серьезные нарушения правил ФФП.

Также Горожане ввели в заблуждение УЕФА и не сотрудничали с представителями Судебной палаты в расследовании дела.

Лидер Десны хочет перейти в европейский чемпионат

Ман Сити в заявлении на официальном сайте клуба сообщил, что обжалует решение Судебной палаты УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении Горожанами правил регистрации футболистов и принципов финансового фейр-плей.

Основанием для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию Ман Сити, в которой речь шла о махинациях, чтобы обойти финансовый fair play.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФК Ман Сити, ФИФА, Лига Чемпионов, АПЛ, Новости спорта, League champions.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри оценил перспективы Усика в хэвивейте
02 "Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
03 Молодой талант Динамо и сборной Украины может переехать в Фенербахче
04 Шедевр Ребича - в обзоре матча Милан - Ювентус (Видео)
05 МЮ нашел альтернативу Сульшеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь