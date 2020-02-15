В МЮ рассказали о будущем Погба

Новости спорта:Французский полузащитник близок к уходу из МЮ.

Манчестер Юнайтед готов продать своего полузащитника Поля Погба, но хочет это сделать до Евро-2020, сообщает Mirror.

"Красные дьяволы" хотят получить деньги за француза до чемпионата, чтобы успеть купить кого-то из игроков. МЮ рассматривает четыре кандидатуры для покупки в межсезонье - Джейдон Санчо из дортмундской Боруссии, защитник Лестера Джеймс Мэддисон, полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш и Эрик Дайер из Тоттенхэма.

На Погба претендуют Реал и Ювентус, при этом агент француза заявил, что футболист не против вернуться в туринский клуб.