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В МЮ рассказали о будущем Погба

В МЮ рассказали о будущем Погба
07:41 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Французский полузащитник близок к уходу из МЮ.

Манчестер Юнайтед готов продать своего полузащитника Поля Погба, но хочет это сделать до Евро-2020, сообщает Mirror.

"Красные дьяволы" хотят получить деньги за француза до чемпионата, чтобы успеть купить кого-то из игроков. МЮ рассматривает четыре кандидатуры для покупки в межсезонье - Джейдон Санчо из дортмундской Боруссии, защитник Лестера Джеймс Мэддисон, полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш и Эрик Дайер из Тоттенхэма.

На Погба претендуют Реал и Ювентус, при этом агент француза заявил, что футболист не против вернуться в туринский клуб.

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Поль Погба, Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола.
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