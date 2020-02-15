Глава Ла Лиги поддержал решение УЕФА по Ман Сити

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение УЕФА отстранить Манчестер Сити от еврокубков на два года.
"УЕФА наконец предпринимает смелые шаги. Соблюдение правил финансового фэйр-плей и наказание за теневое финансирование необходимы для будущего футбола. У нас наконец-то появился хороший пример конкретных действий", - приводит слова Тебаса журналист Роб Харрис в своем Twitter.
Напомним, что УЕФА на два сезона исключил Манчестер Сити из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Английский клуб планирует оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.
Ранее сообщалось, что АПЛ все равно сохранит квоту в четыре клуба в Лиге чемпионов, несмотря на отстранение "горожан".