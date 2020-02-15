"Играл через боль": Клопп рассказал о своей карьере футболиста

Новости спорта:Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп поддержал Эндрю Робертсона и остальных травмированных игроков.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался касательно того, почему футболисты часто играют через боль и для них это уже норма.

"Я сам был футболистом. Когда вспоминаю прошлое, то я думаю, что играл 80% времени через боль. Тем не менее, никто не оценил этого, ведь я все равно выступал плохо. Это не помогло, да и никто не спрашивал тогда.

Для игрока это совершенно нормально, когда есть необходимость играть через боль. Я заявил это в прошлом году, когда Хендерсон получил повреждение в поединке с Барселоной и, казалось, не сможет продолжать играть. В перерыве я взглянул на него, на что я ответил: "Это лишь боль".

Мы часто это говорим. Хоть это не травма, но это боль, которая тебя беспокоит. Я знаю, что для Роббо было невероятно важно, ведь левая нога тревожила его, единственная полезная нога! Сейчас все лучше, чем было тогда.

После такого продолжительного периода, после декабря и января, в команде не было ни единого футболиста, у которого что-то бы не болело. У всех что-то происходит. Но для Робинсона это очень важно, теперь он другой", - приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что большую часть карьеры Юрген провел в Майнце, защищая цвета этого клуба с 1990 по 2001 год включительно.