Экс-форвард сборной Италии: Украина имеет шанс выиграть Евро-2020

Новости спорта:Итальянский футболист дал свой прогноз на предстоящее Евро-2020.

Бывший нападающий Кальяри, Болоньи и молодежной сборной Италии Роберт Аквафреска прокомментировал шансы сборной Украины на предстоящем Евро-2020.

"Считаю, что на предстоящем Евро-2020 победит сборная Италии. Слежу за матчами сборной Украины. У них хороший тренер и организованная команда. Думаю, и у них есть шансы на победу. Но они меньше, чем у Германии, Франции, Англии и Италии", - рассказал Аквафреска корреспонденту ISPORT.ua.

Стоит отметить, что Евро-2020 стартует 12 июня и будет длится до 12 июля. Сборная Украины попала в группу С и встретится с Нидерландами, Австрией и победителем стыковых матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что УАФ утвердила города, которые примут матчи сборной Украины перед Евро-2020.