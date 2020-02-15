Клопп назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает Ювентус фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Коуч Красных также отметил, что его команда должна быть готова к выигрышу турнира второй год кряду.
«У Ювентуса самый богатый состав, который я когда-либо видел в жизни. Ювентус был главным фаворитом Лиги чемпионов еще в начале сезона. Не пойму, почему они не лидируют в Серии А с десятиочковым преимуществом», — передает слова Клоппа Football Italia, ссылаясь на The Guardian.
«В составе Ювентуса играют невероятно качественные игроки, просто безумие. Состав Баварии также силен, ПСЖ играет невероятно, когда в хорошей форме. Нельзя сбрасывать со счетов и Барселону с Манчестер Сити, поскольку их цель — выиграть Лигу чемпионов».
«Понятия не имею, сможет ли Ливерпуль выиграть Лигу чемпионов снова. В любом случае, мы должны быть готовы к этому».
В 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет с Атлетико, а Ювентус встретится с Лионом.
В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл шестой Кубок чемпионов в своей истории. В финале команда Клоппа победила Тоттенхэм (2:0).