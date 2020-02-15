Клопп назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает Ювентус фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает Ювентус фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Коуч Красных также отметил, что его команда должна быть готова к выигрышу турнира второй год кряду.

«У Ювентуса самый богатый состав, который я когда-либо видел в жизни. Ювентус был главным фаворитом Лиги чемпионов еще в начале сезона. Не пойму, почему они не лидируют в Серии А с десятиочковым преимуществом», — передает слова Клоппа Football Italia, ссылаясь на The Guardian.

«В составе Ювентуса играют невероятно качественные игроки, просто безумие. Состав Баварии также силен, ПСЖ играет невероятно, когда в хорошей форме. Нельзя сбрасывать со счетов и Барселону с Манчестер Сити, поскольку их цель — выиграть Лигу чемпионов».

«Понятия не имею, сможет ли Ливерпуль выиграть Лигу чемпионов снова. В любом случае, мы должны быть готовы к этому».

В 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет с Атлетико, а Ювентус встретится с Лионом.

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл шестой Кубок чемпионов в своей истории. В финале команда Клоппа победила Тоттенхэм (2:0).