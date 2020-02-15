Рамос и Реал пока не могут договориться о новом контракте

Новости спорта:Клуб предлагает обновлять соглашение каждый год.

Защитник Реала Серхио Рамос хочет продлить контракт с клубом до 2023 года, сообщает Marca.

Действующий договор испанца истекает в июне 2021 года.

Руководство Сливочных, в свою очередь, в силу возраста Рамоса предлагает ему ежегодно продлевать контракт, в зависимости от формы, в которой пребывает 33-летний испанец.

Ожидается, что стороны достигнут соглашения в ближайшие несколько недель.

В нынешнем сезоне капитан Реала сыграл в 29 матчах во всех турнирах и забил 6 голов.

На сегодняшний день подопечные Зинедина Зидана возглавляют таблицу Примеры и опережают Барселону на три очка.