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Суббота, 15.02.2020
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Барселона сравнялась с Реалом в чемпионате Испании

Барселона сравнялась с Реалом в чемпионате Испании
20:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Каталонцы добыли важные три очка в борьбе за чемпионство.

Барселона дома победила Хетафе (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

В первом тайме Барселона сделала весомую заявку на победу, забив два безответных гола. Точные удары на счету Антуана Гризманна и Серхи Роберто.

Хетафе сократил отставание в середине второй половины встречи усилиями Анхеля Родригеса. Отметим, что испанский нападающий входит в сферу интересов Барселоны. Больше команды голов не забивали.

Барселона набрала 52 очка и поравнялась с Реалом на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Бланкос завтра, 16 февраля, проведут матч 24-го тура против Сельты. Хетафе с 42 очками остается на третьем месте.

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В следующем матче 22 февраля Барселона дома примет Эйбар. Хетафе 20 февраля проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Аякса.

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ФК Барселона, Ла Лига, Чемпионат Испании, Примера.
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