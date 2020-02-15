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Суббота, 15.02.2020
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Единственный гол решил исход встречи Норвич - Ливерпуль

Единственный гол решил исход встречи Норвич - Ливерпуль
21:54 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Команда Клоппа опережает Ман Сити на 25 очков.

Ливерпуль на выезде минимально победил Норвич (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Команда Юргена Клоппа владела инициативой в первом тайме, но забить гол Красным не удалось. После перерыва Ливерпуль повел в счете — Садио Мане пробил точно в угол ворот Норвича. Канарейки отыграться не сумели.

Отметим, что команда Клоппа не проигрывала в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии — 25 побед и одна ничья. Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ, опережая Манчестер Сити на 25 очков. Норвич идет на последнем месте турнирной таблицы.

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На следующей неделе Ливерпуль сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико. Первый матч противостояния пройдет 18 февраля в Мадриде.

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ФК Ливерпуль, ФК Норвич, АПЛ, Юрген Клопп.
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