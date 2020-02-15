Единственный гол решил исход встречи Норвич - Ливерпуль

Новости спорта:Команда Клоппа опережает Ман Сити на 25 очков.

Ливерпуль на выезде минимально победил Норвич (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

Команда Юргена Клоппа владела инициативой в первом тайме, но забить гол Красным не удалось. После перерыва Ливерпуль повел в счете — Садио Мане пробил точно в угол ворот Норвича. Канарейки отыграться не сумели.

Отметим, что команда Клоппа не проигрывала в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии — 25 побед и одна ничья. Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ, опережая Манчестер Сити на 25 очков. Норвич идет на последнем месте турнирной таблицы.

На следующей неделе Ливерпуль сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико. Первый матч противостояния пройдет 18 февраля в Мадриде.