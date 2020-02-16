Голевая передача украинца помогла его испанскому клубу одержать победу

Новости спорта:Кравец идеально вписался в свою старую команду.

Защитник Луго Василий Кравец отдал результативную передачу в выездном матче 28-го тура Сегунды против Фуэнлабрады (1:0).

Украинец ассистировал Моктару Эль-Хасену на 76-й минуте, а мавританец забил единственный мяч в игре.

Василий Кравец вернулся в Луго из Леганеса в декабре на правах аренды до конца сезона. С момента возвращения украинский защитник сыграл в трех матчах.

Луго сравнялся по очкам с Овьедо Андрея Лунина, но обе команды остаются в зоне вылета. Альбасете Романа Зозули опережает обе команды на один балл.

В следующем туре Сегунды Луго и Овьедо сыграют между собой