Челси хочет купить игрока сборной Уругвая

Новости спорта:Матиас Весино заинтересовал клуб Романа Абрамовича.

Челси решил вступить в борьбу с Эвертоном за Матиаса Весино — сообщает Football Italia со ссылкой на британские СМИ.

Интер готов расстаться с уругвайцем, если за него предложат не менее 25 миллионов евро.

Челси, по информации источника, готов заплатить 28 миллионов, чтобы получить преимущество над конкурентами.

28-летний полузащитник национальной сборной Уругвая (41 матч, 3 гола) выступал за Сентраль Эспаньол (32 матча во всех турнирах, 2 гола), Насьональ (23, 5), Фиорентину (85, 6), Кальяри (аренда, 9, 2), Эмполи (аренда, 38, 2) и Интер (91, 11).