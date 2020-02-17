Реал сенсационно потерял очки в Примере (Фото, Видео)

Новости спорта:Аутсайдер Ла Лиги дал бой команде Зинедина Зидана.

Реал в матче 24-го тура Примеры не сумел дома обыграть Сельту — 2:2.

Гости вышли вперед на седьмой минуте встречи усилиями российского форварда Федора Смолова. Реал отыгрался лишь после перерыва. Сперва Тони Кроос воспользовался передачей Марсело, а вскоре Серхио Рамос успешно реализовал пенальти.

Впрочем, Сельте удалось совершить сенсацию. Героем матча стал Санти Мина, который забил спустя две минуты после своего выхода на поле.

Обзор матча:

Реал продолжает лидировать в Ла Лиге, однако отрыв от Барселоны составляет лишь одно очко. Сельта благодаря ничье выбралась из зоны вылета, опустив туда Мальорку.

В следующем туре мадридский клуб 22 февраля сыграет против Леванте, а Сельта в этот же день дома примет Леганес.