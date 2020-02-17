Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA: статистика украинца
Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд NBA
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Каратистка Терлюга завоевала лицензию на Олимпиаду-2020
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Свитолина назвала причины своего провала в Хиахине
Манчестер Сити обжалует решение UEFA
Манчестер Сити обжалует решение UEFA

Реал сенсационно потерял очки в Примере (Фото, Видео)

Смотрите фото (4)
Реал сенсационно потерял очки в Примере (Фото, Видео)
07:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Аутсайдер Ла Лиги дал бой команде Зинедина Зидана.

Реал в матче 24-го тура Примеры не сумел дома обыграть Сельту — 2:2.

Гости вышли вперед на седьмой минуте встречи усилиями российского форварда Федора Смолова. Реал отыгрался лишь после перерыва. Сперва Тони Кроос воспользовался передачей Марсело, а вскоре Серхио Рамос успешно реализовал пенальти.

Впрочем, Сельте удалось совершить сенсацию. Героем матча стал Санти Мина, который забил спустя две минуты после своего выхода на поле.

Обзор матча:

Реал продолжает лидировать в Ла Лиге, однако отрыв от Барселоны составляет лишь одно очко. Сельта благодаря ничье выбралась из зоны вылета, опустив туда Мальорку.

В следующем туре мадридский клуб 22 февраля сыграет против Леванте, а Сельта в этот же день дома примет Леганес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, ФК Сельта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер не отпустил своего игрока в США
02 Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
03 Цуренко не смогла добыть победу на турнире в Египте
04 Сарри повторил рекорд Ювентуса, который держался больше, чем пятьдесят лет
05 Игрок сборной Украины со своим клубом уступил в финале Кубка Греции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь